Глушенков пропустит около 4 недель из-за травмы бедра. У хавбека «Зенита» второе повреждение за 2 месяца
«Зенит» сообщил сроки восстановления Максима Глушенкова после повреждения.
Атакующий полузащитник получил травму на 71-й минуте матча с «Акроном» (5:1) в рамках Фонбет Кубка России.
«По результатам обследования у Глушенкова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около 4-х недель.
Сине-бело-голубые желают Максиму Глушенкову скорейшего возвращения на футбольное поле!» – сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».
Ранее 25-летний игрок пропустил месяц из-за перелома руки в матче пятого тура Российской Премьер-лиги с «Химками».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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