Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Мы должны радоваться, что «Бавария» так блестяще представляет Германию в еврокубках. Еще бы в чемпионате было больше интриги, но это сложно»

Директор «Боруссии» рад успехам «Баварии» в еврокубках.

Генеральный директор «Боруссии » Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке оценил выступление «Баварии» в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы обыграли «ПСЖ » на выезде в 4-м туре общего этапа со счетом 2:1.

«Это была такая смесь восхищения и восторга. Первый тайм – одно из лучших, что я вообще видел за последние годы. Конечно, потом одной единственной ошибкой можно выбить себя из игры. В конце все стало немного напряженным.

Выиграть в Париже – мы тоже добивались этого два года назад с «Боруссией» Дортмунд. Но выиграть вот так, столь убедительно, сделать такое заявление уже в первом тайме – это было великое выступление «Баварии».

Мы должны радоваться, когда такой клуб, как «Бавария » Мюнхен, так блестяще представляет Бундеслигу на международной арене. А внутри страны было бы здорово, если бы в чемпионате появилось немного больше интриги. Но против этой «Баварии», в ее нынешней форме, это сложно», – сказал Ватцке.

Ватцке покинет пост генерального директора «Боруссии» в конце ноября.