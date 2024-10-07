Тен Хаг считает, что «МЮ» его не уволит. В разговоре с боссами ничто на скорую отставку не указывало
Эрик тен Хаг надеется сохранить должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По сведениям ESPN, нидерландец считает, что руководство по-прежнему верит в него и не уволит в период паузы на матчи сборных. После ничьей с «Астон Виллой» он общался с боссами, и ничто в разговоре не указывало на возможное расставание в ближайшее время.
При этом сообщается, что в клубе обеспокоены игрой и результатами команды.
Завтра руководство «МЮ» проведет встречу в Лондоне. Пока неясно, будет ли обсуждаться будущее тен Хага.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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