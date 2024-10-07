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Тен Хаг считает, что «МЮ» его не уволит. В разговоре с боссами ничто на скорую отставку не указывало

Эрик тен Хаг надеется сохранить должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По сведениям ESPN, нидерландец считает, что руководство по-прежнему верит в него и не уволит в период паузы на матчи сборных. После ничьей с «Астон Виллой» он общался с боссами, и ничто в разговоре не указывало на возможное расставание в ближайшее время.

При этом сообщается, что в клубе обеспокоены игрой и результатами команды.

Завтра руководство «МЮ» проведет встречу в Лондоне. Пока неясно, будет ли обсуждаться будущее тен Хага.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
ESPN
logoЭрик тен Хаг
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