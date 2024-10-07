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  • «Арсенал», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ недовольны решением суда в пользу «Сити» по сделкам с ассоциированными сторонами. Процентные ставки по кредитам акционеров могут повлиять на правила PSR
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«Арсенал», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ недовольны решением суда в пользу «Сити» по сделкам с ассоциированными сторонами. Процентные ставки по кредитам акционеров могут повлиять на правила PSR

Некоторые клубы АПЛ недовольны решением суда по иску «Манчестер Сити» к АПЛ.

Сегодня клуб объявил, что выиграл процесс против АПЛ из-за правил работы со спонсорами. Суд признал правила о сделках с ассоциированными сторонами (APT) незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги.

По информации журналиста Бена Джейкобса, некоторые клубы АПЛ разочарованы решением суда – среди них, в частности, «Арсенал», «Борнмут», «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

Отмечается, что на фоне решения суда правила не претерпят существенных изменений, однако теперь они будут учитывать кредиты акционеров, что может повлиять на некоторых крупных заемщиков. Данный вид кредитования является беспроцентным, но теперь процентные ставки могут быть применены в целях соблюдения правил прибыльности и устойчивости (PSR).

Ранее также сообщалось, что результаты рассмотрения дела также могут повлиять на другой процесс в отношении «Манчестер Сити» – о 115 нарушениях финансового фэйр-плей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
logoЛиверпуль
logoВест Хэм
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБорнмут
финансовый фэйр-плей
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