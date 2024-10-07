Алаев о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Чем больше будем обращать внимание, тем дольше это продолжится. Я больше слежу за футболом, а в нем «Зенит» – лидер»

Александр Алаев высказался об оскорбительной кричалке болельщиков про «Зенит».

– Ваше мнение о распространившейся кричалке «Зенит» – позор российского футбола»?

– Болельщики имеют право выражать свои эмоции. Абсолютно спокойно отношусь. Не ругаются матом – и слава богу.

Но чем больше мы будем обращать на это внимание, тем дольше это будет продолжаться. КДК работает в соответствии со своими регламентирующими документами, за оскорбительные кричалки штрафуют. Я больше слежу за футболом. А в нем «Зенит » – лидер российского футбола, – заявил президент РПЛ .