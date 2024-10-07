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  • Гаджиев о жесте Абакара Гаджиева в адрес фанатов «Факела»: «Реакция связана с националистическими выкриками. С этим надо бороться – мы для чего Fan ID сделали?»
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Гаджиев о жесте Абакара Гаджиева в адрес фанатов «Факела»: «Реакция связана с националистическими выкриками. С этим надо бороться – мы для чего Fan ID сделали?»

Неприличный жест Абакара Гаджиева болельщикам стал ответом на оскорбления.

Об этом рассказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Абакар Гаджиев показал средний палец в направлении трибуны, уходя с поля после замены на 66-й минуте матча с «Факелом» в 11-м туре Мир РПЛ (1:1). КДК РФС рассмотрит поведение полузащитника «Динамо» Махачкала на ближайшем заседании.

– Никакой беседы с Абакаром еще не было. Они только приехали. Но я в курсе дела.

Хочу сказать, что здесь надо рассматривать не только поступок Абакара, но и поведение трибун. Реакция Абакара – с ним еще предстоит поговорить – связана с какими-то националистическими выкриками. Как бы футболист ни играл, он уходит с поля, а ему такие штуки выкрикивают – какая должная быть реакция? Конечно, более сдержанная, но все же.

Нам хотелось бы, чтобы была соответствующая реакция в отношении этого болельщика. Мы для чего Fan ID сделали? Для безопасности. Не для того, чтобы пиво не пили, а для того, чтобы не было подобных выкриков. В данном случае я считаю, что это оскорбление в том числе нашего клуба.

– Расистских эпизодов давно не было.

– Было совсем недавно, но мы постарались сделать так, чтобы не накалять ситуацию. Мы со своей стороны накажем Абакара. Но в первую очередь за желтую карточку, которую он получил, а за этот жест предупредим, что нельзя так реагировать на всяких ограниченных людей. Мы говорим о том, что других на трибунах больше, а с такими надо бороться.

– Вы будете жаловаться в РФС?

– Надо сначала посмотреть до конца и все выяснить, чтобы не быть голословными. Если дело коснется обращения, тогда надо будет в деталях все услышать и увидеть. Если из того, что я сказал, подтвердятся факты, тогда будем обращаться. Для этого пусть предоставят видеозаписи, опросят свидетелей, – сказал Гаджиев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoГаджи Муслимович Гаджиев
КДК РФС
logoФакел
logoДинамо Махачкала
дискриминация
logoАбакар Гаджиев
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