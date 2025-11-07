Жена Дибалы о материнстве: «Трудно принять, как выглядит твое тело при беременности: ты должна есть. Хочу быть честной с дочерью: я чувствую себя ужасно 90% времени, соцсети – ложь»

Жена Пауло Дибалы рассказала о сложностях беременности.

Жена Пауло Дибалы рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время беременности. Нападающий «Ромы» женился на певице, модели и актрисе Ориане Сабатини в 2024 году. В начале октября пара объявила , что ждет первого ребенка.

О том, что ей было сложно принять изменения своего тела во время беременности

«Были месяцы, когда мое тело выглядело так же, как во время компульсивного переедания. Очень трудно принять, что дело не в этом, а в том, что я беременна. Самое сложное – полная потеря контроля: ты голодна и должна есть».

О том, что психотерапия помогла ей пережить этот период более осознанно

«Мысль о том, чтобы не есть, никогда не приходила мне в голову, в отличие от прошлых лет. Мне гораздо лучше».

О том, какое воспитание она хочет дать своей дочери

«Я хочу быть примером честности. Я не хочу притворяться, что все в порядке, когда это не так. В социальных сетях все кажется идеальным, но это ложь: макияж, освещение, фильтры... Я чувствую себя ужасно 90% времени», – рассказала Сабатини в интервью на ютуб-канале OLGA.