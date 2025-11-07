Магуайр об имени: «Меня назвали Джейкоб Харри при рождении, но маме не нравилось, что меня начали звать Джейки. Когда исполнилось 18, я поменял имя местами – Харри Джейкоб»

Харри Магуайр: я поменял имя, когда мне исполнилось 18 лет.

Харри Магуайр рассказал о смене имени.

«Моя мама решила назвать меня Джейкоб Харри [Магуайр], когда я родился. Спустя три месяца люди начали звать меня Джейки. Ей это не понравилось, поэтому она поменяла имена местами – на Харри Джейкоб [Магуайр].

Но она не могла изменить это в паспорте, пока мне не исполнилось 18. Как только мне исполнилось 18, я официально поменял имя, так что теперь по документам я действительно Харри Джейкоб», – сказал защитник «МЮ » в интервью TNT Sports.