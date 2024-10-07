Авербух о том, почему Загитовой не будет в «Ледниковом периоде»: «У нас постоянная ротация ведущих»

Илья Авербух объяснил, почему Алина Загитова не будет вести «Ледниковый период».

— Вместо Загитовой в роли ведущей Евгения Медведева. Почему?

— У нас постоянная ротация ведущих. Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня (Щербакова ) тоже.

Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у нее большая занятость, свое юбилейное шоу. Впереди еще много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка.

В этом году постоянными ведущими будут Алексей Ягудин и Евгения Медведева, — сказал Авербух .