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Авербух о том, почему Загитовой не будет в «Ледниковом периоде»: «У нас постоянная ротация ведущих»

Илья Авербух объяснил, почему Алина Загитова не будет вести «Ледниковый период».

— Вместо Загитовой в роли ведущей Евгения Медведева. Почему?

— У нас постоянная ротация ведущих. Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня (Щербакова) тоже.

Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у нее большая занятость, свое юбилейное шоу. Впереди еще много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка.

В этом году постоянными ведущими будут Алексей Ягудин и Евгения Медведева, — сказал Авербух

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoАлексей Ягудин
logoИлья Авербух
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoАлина Загитова
logoЛедниковый период
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