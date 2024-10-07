Авербух о том, почему Загитовой не будет в «Ледниковом периоде»: «У нас постоянная ротация ведущих»
Илья Авербух объяснил, почему Алина Загитова не будет вести «Ледниковый период».
— Вместо Загитовой в роли ведущей Евгения Медведева. Почему?
— У нас постоянная ротация ведущих. Женя неоднократно вела проект, и Алиночка неоднократно вела, и Аня (Щербакова) тоже.
Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у нее большая занятость, свое юбилейное шоу. Впереди еще много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка.
В этом году постоянными ведущими будут Алексей Ягудин и Евгения Медведева, — сказал Авербух.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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