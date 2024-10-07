КДК рассмотрит скандирования фанатов «Зенита» о Соболеве на матче с «Акроном» в Кубке
На матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (5:1) болельщики «Зенита» устроили перекличку, скандируя: «Соболев – Гондоу! А Дзюба – Рондон!». Кроме того, фанаты отреагировали свистом на дебютный гол нападающего за сине-бело-голубых, забитый на 61-й минуте встречи.
«В матче Кубка России «Зенит» – «Акрон» рассмотрим оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес Соболева», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Напомним, ранее объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» заявило о претензиях от РФС из-за оскорбительных кричалок в адрес футболистов. Сообщалось, что РФС грозит дисквалификацией трибуны В на плей-офф Кубка России в случае повторения инцидентов на матче с «Акроном».
«Давай-ка, ####### отсюда!» Соболева освистали после первого гола за «Зенит»
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