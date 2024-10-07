Дзюба, Батраков, Сперцян, Тюкавин и Самошников номинированы на приз Winline лучшему игроку РПЛ в сентябре

Мир РПЛ объявила претендентов на приз Winline лучшему игроку месяца в сентябре.

По итогам 8-10-го туров чемпионата на награду претендуют:

Алексей Батраков («Локомотив») – 4 гола и ассист в 3 матчах;

Эдуард Сперцян («Краснодар ») – 5 голов в 3 матчах;

Константин Тюкавин («Динамо ») – 3 гола в 3 матчах;

Илья Самошников («Локомотив») – 2 гола в 3 матчах;

Артем Дзюба («Акрон») – гол и 3 ассиста в 3 матчах.

Победитель будет определен по итогам трех голосований – легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан игрок, выигравший в голосовании легенд.