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Дзюба, Батраков, Сперцян, Тюкавин и Самошников номинированы на приз Winline лучшему игроку РПЛ в сентябре

Мир РПЛ объявила претендентов на приз Winline лучшему игроку месяца в сентябре.

По итогам 8-10-го туров чемпионата на награду претендуют:

Алексей Батраков («Локомотив») – 4 гола и ассист в 3 матчах;

Эдуард СперцянКраснодар») – 5 голов в 3 матчах;

Константин ТюкавинДинамо») – 3 гола в 3 матчах;

Илья Самошников («Локомотив») – 2 гола в 3 матчах;

Артем Дзюба («Акрон») – гол и 3 ассиста в 3 матчах.

Победитель будет определен по итогам трех голосований – легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан игрок, выигравший в голосовании легенд.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
logoЛокомотив
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoИлья Самошников
logoЭдуард Сперцян
logoАкрон
logoКонстантин Тюкавин
logoАлексей Батраков
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