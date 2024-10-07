Владимир Слишкович возглавил «Оренбург».

Клуб официально объявил о назначении боснийского специалиста. В телеграм-канале «Оренбурга » появилось видеообращение Константина Генича , в котором комментатор сообщил о подписании контракта со Слишковичем.

Ранее сообщалось , что соглашение со Слишковичем будет рассчитано на 2 года.

Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с 2022 по 2024 год, а затем исполнял обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля. Босниец покинул клуб после назначения Деяна Станковича.