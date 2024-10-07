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Слишкович возглавил «Оренбург»

Владимир Слишкович возглавил «Оренбург».

Клуб официально объявил о назначении боснийского специалиста. В телеграм-канале «Оренбурга» появилось видеообращение Константина Генича, в котором комментатор сообщил о подписании контракта со Слишковичем.

Ранее сообщалось, что соглашение со Слишковичем будет рассчитано на 2 года.

Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с 2022 по 2024 год, а затем исполнял обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля. Босниец покинул клуб после назначения Деяна Станковича.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoКонстантин Генич
logoВладимир Слишкович
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