Слишкович возглавил «Оренбург»
Владимир Слишкович возглавил «Оренбург».
Клуб официально объявил о назначении боснийского специалиста. В телеграм-канале «Оренбурга» появилось видеообращение Константина Генича, в котором комментатор сообщил о подписании контракта со Слишковичем.
Ранее сообщалось, что соглашение со Слишковичем будет рассчитано на 2 года.
Слишкович работал в тренерском штабе «Спартака» с 2022 по 2024 год, а затем исполнял обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля. Босниец покинул клуб после назначения Деяна Станковича.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
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