Медведева о «Ледниковом периоде»: «Выбор ведущих — это прерогатива канала. Нет такого, что кто-то кого-то меняет. Каждый сезон отличается от предыдущего»

Медведева рассказала, почему заменила Загитову в роли ведущей «Ледникового периода».

«Я уже была ведущей «Ледникового периода» в 2018 году, когда проект выиграл ТЭФИ. Тогда был формат «Ледниковый период. Дети». Сразу после Олимпиады в Корее мне предложили вести этот проект, и я согласилась.

Как участница я уже не раз выступала в проекте и занимала призовые места.

Выбор ведущих — это всегда прерогатива канала. «Ледниковый период» существует много лет, и за эти годы проект вели разные люди: Ирина Слуцкая, Анастасия Заворотнюк, Алла Михеева, Аня Щербакова, Марат Башаров и другие. Нет такого, что кто-то кого-то меняет. Каждый сезон отличается от предыдущего.

Я люблю этот проект. И всячески поддерживаю любые начинания Ильи Авербуха. Я искренне верю, что этот человек не способен делать плохой продукт. И он это доказывает уже много лет», — сказала Медведева.