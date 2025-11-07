Глава УЕФА Чеферин о календаре: «Больше нет места для новых матчей. Игрокам нужен минимум месяц отпуска после сезона»
Александер Чеферин: футболистам нужен минимум месяц отпуска после сезона.
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался проблеме плотного расписания и слишком большого количества матчей в футболе.
«У команд разные потребности и требования: одни хотят играть больше, чтобы получать больше прибыли, другие – меньше. Мы на грани.
Думаю, игрокам нужен как минимум месяц отпуска после окончания сезона. [В календаре] больше нет места для новых матчей», – заявил Чеферин.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
