Глава УЕФА Чеферин о календаре: «Больше нет места для новых матчей. Игрокам нужен минимум месяц отпуска после сезона»

Александер Чеферин: футболистам нужен минимум месяц отпуска после сезона.

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался проблеме плотного расписания и слишком большого количества матчей в футболе.

«У команд разные потребности и требования: одни хотят играть больше, чтобы получать больше прибыли, другие – меньше. Мы на грани.

Думаю, игрокам нужен как минимум месяц отпуска после окончания сезона. [В календаре] больше нет места для новых матчей», – заявил Чеферин.