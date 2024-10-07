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  • У «Реала» могло быть на 2 очка больше в Ла Лиге без ВАР, у «Атлетико» – на 3. На результат «Барсы» система видеоповторов не повлияла
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У «Реала» могло быть на 2 очка больше в Ла Лиге без ВАР, у «Атлетико» – на 3. На результат «Барсы» система видеоповторов не повлияла

«Реал» и «Атлетико» могли набрать больше очков в Ла Лиге при отсутствии ВАР.

Издание As подсчитало, как могла бы выглядеть таблица Ла Лиги по итогам 9 сыгранных туров, если бы в чемпионате Испании не работала система ВАР.

Так, без учета решений, принятых судьями при помощи ВАР, «Барселона» остается лидером Ла Лиги, при этом результат каталонцев совпадает с реальным – 24 очка.

«Реал» мог набрать на 2 очка больше, так как гол Анхеля Корреа в дерби с «Атлетико» (1:1) был засчитан благодаря вмешательству видеоассистента.

Результат «матрасников» в Ла Лиге мог быть на 3 очка больше – после проверки ВАР отменил гол «Атлетико» в матче с «Эспаньолом» (0:0) в 3-м туре, а также засчитал гол «Райо Вальекано» в ворота мадридцев в матче 6-го тура (1:1).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЭспаньол
logoЛа Лига
logoсудьи
logoРайо Вальекано
logoАнхель Корреа
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