У «Реала» могло быть на 2 очка больше в Ла Лиге без ВАР, у «Атлетико» – на 3. На результат «Барсы» система видеоповторов не повлияла
«Реал» и «Атлетико» могли набрать больше очков в Ла Лиге при отсутствии ВАР.
Издание As подсчитало, как могла бы выглядеть таблица Ла Лиги по итогам 9 сыгранных туров, если бы в чемпионате Испании не работала система ВАР.
Так, без учета решений, принятых судьями при помощи ВАР, «Барселона» остается лидером Ла Лиги, при этом результат каталонцев совпадает с реальным – 24 очка.
«Реал» мог набрать на 2 очка больше, так как гол Анхеля Корреа в дерби с «Атлетико» (1:1) был засчитан благодаря вмешательству видеоассистента.
Результат «матрасников» в Ла Лиге мог быть на 3 очка больше – после проверки ВАР отменил гол «Атлетико» в матче с «Эспаньолом» (0:0) в 3-м туре, а также засчитал гол «Райо Вальекано» в ворота мадридцев в матче 6-го тура (1:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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