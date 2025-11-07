Тренер молодежки «Зенита» Селенков о победе в МФЛ: «Это история – в год столетия все-таки выиграли»

Тренер «Зенита»-м о победе в МФЛ: для нас это история, в год столетия все-таки.

Старший тренер молодежной команды «Зенита » Александр Селенков прокомментировал первое за 16 лет чемпионство сине-бело-голубых.

«Зенит» выиграл Молодежную футбольную лигу, одержав победу над «Рубином » (3:2) в матче 29‑го тура.

«Тяжелая игра, как мы и предполагали. «Рубин» сыграл от обороны и два раза поймал нас на наших ошибках в первом тайме. Хотя, на мой взгляд, мы хорошо играли. Хорошо играли, нам не хватало последнего штриха.

Здорово, что мы забили в первом тайме. Это было очень важно сделать. В перерыве мы внесли определенные коррективы, и я считаю, что на протяжении всего второго тайма мы доминировали. Пожалуй, только стандартные положения и исполнения соперника несли какую-то опасность.

Парни молодцы, для нас – это история. Во-первых, мы в год столетия все-таки выиграли, во-вторых, в последний раз, насколько я помню, «Зенит» выигрывал молодежное первенство в 2009 году, прошло 16 лет», – сказал Селенков.