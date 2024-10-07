Луганская «Заря» планирует с 2025-го выступать во Второй лиге Б: «В РФС положительно смотрят на это. Мы готовы сначала играть в Ростове, чтобы не было вопросов. В Луганске есть вся инфраструктура»

Луганская «Заря» хочет попасть в ФНЛ в следующем году.

«Общение с РФС уже было, мы обозначили, что есть такой клуб, есть такие цели и желание участвовать. Мы ни от кого ничего не просим, просто нужно добро, чтобы мы участвовали. У нас все нормально: есть клубная структура, есть финансирование, остается только добро, и все.

Планируем заявиться в 2025 году во Вторую лигу Б, где играют «Ростов-2 », ялтинский «Рубин » и «Севастополь ». Определенных сроков нет, временных рамок нет. В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование.

Мы готовы играть не в Луганске, мы готовы играть в Ростове, начать с этого, чтобы не было вопросов. В Луганске у нас есть стадион, вся инфраструктура у нас готова, мы готовы принимать команды, у нас есть своя гостиница, база, свое питание – все есть.

Зрители хотят ходить на стадион и поддерживать свою команду. Мы специально строим молодой коллектив, у нас сейчас средний возраст – 20 лет, чтобы через год ребята пошли дальше. У нас изначально была задача сделать команду, административный штаб, инфраструктуру, чтобы зайти в ФНЛ», – заявил Араик Асатрян, президент луганской «Зари», сформированной в конце 2023 года.

Колосков о клубах из новых регионов в турнирах России: «Преждевременная просьба – футбола там сейчас нет, сразу последуют санкции против РФС. Сначала нужно стабилизировать ситуацию»