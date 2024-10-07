Тен Хаг ушел в отпуск, предоставив отгул футболистам «МЮ», не уехавшим в сборные
Эрик тен Хаг решил отдохнуть во время паузы на матчи сборных.
ESPN передает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» предоставил отгул тем футболистам, которые не были вызваны в национальные команды, а сам ушел в отпуск.
Следующий матч манкунианцев, против «Брентфорда», пройдет почти через две недели – 19 октября.
8 октября ожидается встреча исполнительного комитета «Юнайтед» в Лондоне. Пока неясно, будет ли обсуждаться возможное увольнение тен Хага.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости