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Тен Хаг ушел в отпуск, предоставив отгул футболистам «МЮ», не уехавшим в сборные

Эрик тен Хаг решил отдохнуть во время паузы на матчи сборных.

ESPN передает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» предоставил отгул тем футболистам, которые не были вызваны в национальные команды, а сам ушел в отпуск.

Следующий матч манкунианцев, против «Брентфорда», пройдет почти через две недели – 19 октября.

8 октября ожидается встреча исполнительного комитета «Юнайтед» в Лондоне. Пока неясно, будет ли обсуждаться возможное увольнение тен Хага.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
ESPN
logoЭрик тен Хаг
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