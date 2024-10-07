Тен Хаг ушел в отпуск, предоставив отгул футболистам «МЮ», не уехавшим в сборные

Эрик тен Хаг решил отдохнуть во время паузы на матчи сборных.

ESPN передает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед » предоставил отгул тем футболистам, которые не были вызваны в национальные команды, а сам ушел в отпуск.

Следующий матч манкунианцев, против «Брентфорда», пройдет почти через две недели – 19 октября.

8 октября ожидается встреча исполнительного комитета «Юнайтед» в Лондоне. Пока неясно, будет ли обсуждаться возможное увольнение тен Хага .