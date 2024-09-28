Победа «ПСЖ» Сафонова, путаница со словами Родниной, «Барселону» наказали за нацистский баннер, СКА и «Северсталь» сыграли 8:5, Овечкин забил на предсезонке и другие новости

1. Сафонов снова побеждает с «ПСЖ»! Российский вратарь в третьем матче подряд вышел в старте и помог победить «Ренн» (3:1),пропустив во 2-м тайме с пенальти .

В сборную Матвей в октябре не приедет – из-за долга по алиментам .

2. Ирина Роднина запутала всех, заявив, что совет ISU допустил российских юниоров на соревнования. Александр Лакерник не подтвердил информацию , после чего Роднина назвала журналистов «двоечниками» . Ожидается, что вопрос допуска российских спортсменов обсудят сегодня.

3. УЕФА оштрафовал «Барсу» и запретил продавать билеты на следующий гостевой матч ЛЧ из-за плаката болельщика с нацистским подтекстом . Клуб пообещал принять меры : «Мы стремимся защищать и продвигать декларацию прав человека ООН».

4. СКА обыграл «Северсталь» (8:5) в КХЛ, одержав пятую подряд победу. Команды обновили два рекорда по скорострельности, новичок армейцев Энтони Деанджело сделал три передачи в дебютной игре. Счастливый Роман Ротенберг уверен, что матч будут обсуждать еще не один день , а свою команду тренерсравнил с «Каролиной» .

«Авангард» забил гол в равных составах впервые с 11 сентября, но проиграл «Трактору» – поражение стало для команды седьмым подряд . Все результаты дня – здесь .

5. «Милан» мощно открыл тур Серии А, разгромив дома «Лечче» – 3:0! Это третья подряд победа «россонери», а все голы команда Паулу Фонсеки забила за пять минут .

6. В РПЛ «Пари НН» обыграл «Оренбург» в гостях (2:1), прервав 8-матчевую серию без побед. У Деограсии дела плохи: против него уже даже фанаты . Во втором матче дня «Факел» и «Рубин» голов не забили .

7. Массимо Карреру уволили из «Асколи» . Команда идет 10-й в 3-м дивизионе Италии.

8. СКА расторг контракт с Эмилем Галимовым. В «Барыс» форвард не перейдет и будет играть за «СКА-Неву».

9. Криштиану Роналду забил 903-й гол в карьере – «Аль-Вахде» с пенальти. Его «Аль-Наср» одержал уверенную победу , у португальца теперь 4 гола в 5 матчах саудовской лиги, а за клуб и сборную он забивал в 8 из 9 матчей сезона .

10. Фонд Ирины Винер запросил грант на 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля.

11. РФС разрешил ЦСКА заявить Пьянича вне регистрационного периода. Звездный новичок армейцев получит бонус 1 млн евро , если сыграет 50% матчей в сезоне.

12. Вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса дисквалифицируют на две игры за удар по камере после поражения от Колумбии.

13. Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение российских спортсменов .

14. Выставочные матчи НХЛ. Овечкин забил 1-й гол на предсезонке – «Коламбусу», но «Вашингтон» проиграл 4:8 (у капитана «минус 3»). «Миннесота» и «Виннипег» забросили 13 шайб на двоих (8:5), у Капризова дубль , Хуснутдинов набрал 1+1 в меньшинстве , а Чибриков – 1+1 в большинстве. «Детройт» обыграл «Чикаго» (2:0), Тарасенко впервые забил в форме новой команды.

Цитаты дня

Николишин о США: «Ехал с мыслями о рассказах Задорнова, сейчас – только позитив. Мы в школе как учим: девочку обижают, заступись. У них – скажи учительнице, у нас – западло»

Авербух о заявке Загитовой на грант: «У наших шоу большая социальная направленность. Не надо бросаться на Алину»

Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Саудовской Аравии: «Это отличная страна, где есть правила и безопасность. В Европе этого больше нет»

Светлана Журова: «На кино миллиарды мы тратим, а на шоу замечательной Загитовой – не можем? Вопрос суммы и целесообразности рассмотрят специалисты»

Мама Арины Парсеговой о долге: «Благодарны нашим тренерам и ребятам за возможность отказаться от апелляции и перестать купаться в этом ...»

Николишин о конфликте на Украине: «Не укладывается в голове – братские народы. Зажить заживет, но должно пройти очень долгое время»