Победа «ПСЖ» Сафонова, путаница со словами Родниной, «Барселону» наказали за нацистский баннер, СКА и «Северсталь» сыграли 8:5, Овечкин забил на предсезонке и другие новости
1. Сафонов снова побеждает с «ПСЖ»! Российский вратарь в третьем матче подряд вышел в старте и помог победить «Ренн» (3:1),пропустив во 2-м тайме с пенальти.
В сборную Матвей в октябре не приедет – из-за долга по алиментам.
2. Ирина Роднина запутала всех, заявив, что совет ISU допустил российских юниоров на соревнования. Александр Лакерник не подтвердил информацию, после чего Роднина назвала журналистов «двоечниками». Ожидается, что вопрос допуска российских спортсменов обсудят сегодня.
3. УЕФА оштрафовал «Барсу» и запретил продавать билеты на следующий гостевой матч ЛЧ из-за плаката болельщика с нацистским подтекстом. Клуб пообещал принять меры: «Мы стремимся защищать и продвигать декларацию прав человека ООН».
4. СКА обыграл «Северсталь» (8:5) в КХЛ, одержав пятую подряд победу. Команды обновили два рекорда по скорострельности, новичок армейцев Энтони Деанджело сделал три передачи в дебютной игре. Счастливый Роман Ротенберг уверен, что матч будут обсуждать еще не один день, а свою команду тренерсравнил с «Каролиной».
«Авангард» забил гол в равных составах впервые с 11 сентября, но проиграл «Трактору» – поражение стало для команды седьмым подряд. Все результаты дня – здесь.
5. «Милан» мощно открыл тур Серии А, разгромив дома «Лечче» – 3:0! Это третья подряд победа «россонери», а все голы команда Паулу Фонсеки забила за пять минут.
6. В РПЛ «Пари НН» обыграл «Оренбург» в гостях (2:1), прервав 8-матчевую серию без побед. У Деограсии дела плохи: против него уже даже фанаты. Во втором матче дня «Факел» и «Рубин» голов не забили.
7. Массимо Карреру уволили из «Асколи». Команда идет 10-й в 3-м дивизионе Италии.
8. СКА расторг контракт с Эмилем Галимовым. В «Барыс» форвард не перейдет и будет играть за «СКА-Неву».
9. Криштиану Роналду забил 903-й гол в карьере – «Аль-Вахде» с пенальти. Его «Аль-Наср» одержал уверенную победу, у португальца теперь 4 гола в 5 матчах саудовской лиги, а за клуб и сборную он забивал в 8 из 9 матчей сезона.
10. Фонд Ирины Винер запросил грант на 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля.
11. РФС разрешил ЦСКА заявить Пьянича вне регистрационного периода. Звездный новичок армейцев получит бонус 1 млн евро, если сыграет 50% матчей в сезоне.
12. Вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса дисквалифицируют на две игры за удар по камере после поражения от Колумбии.
13. Международная федерация лыжного спорта продлила отстранение российских спортсменов.
14. Выставочные матчи НХЛ. Овечкин забил 1-й гол на предсезонке – «Коламбусу», но «Вашингтон» проиграл 4:8 (у капитана «минус 3»). «Миннесота» и «Виннипег» забросили 13 шайб на двоих (8:5), у Капризова дубль, Хуснутдинов набрал 1+1 в меньшинстве, а Чибриков – 1+1 в большинстве. «Детройт» обыграл «Чикаго» (2:0), Тарасенко впервые забил в форме новой команды.
Цитаты дня
Николишин о США: «Ехал с мыслями о рассказах Задорнова, сейчас – только позитив. Мы в школе как учим: девочку обижают, заступись. У них – скажи учительнице, у нас – западло»
Авербух о заявке Загитовой на грант: «У наших шоу большая социальная направленность. Не надо бросаться на Алину»
Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш о Саудовской Аравии: «Это отличная страна, где есть правила и безопасность. В Европе этого больше нет»
Светлана Журова: «На кино миллиарды мы тратим, а на шоу замечательной Загитовой – не можем? Вопрос суммы и целесообразности рассмотрят специалисты»
Мама Арины Парсеговой о долге: «Благодарны нашим тренерам и ребятам за возможность отказаться от апелляции и перестать купаться в этом ...»
Николишин о конфликте на Украине: «Не укладывается в голове – братские народы. Зажить заживет, но должно пройти очень долгое время»
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