Николишин о конфликте на Украине: «Не укладывается в голове – братские народы. Зажить заживет, но должно пройти очень долгое время»
– В 2011-2012 годах вы заканчивали карьеру в киевском «Соколе». Как там жилось?
– Вообще блаженно. Самолеты летали как электрички – отыграл матч, полетел в Россию. Классное время, украинцы – замечательные люди.
Очень много друзей – с некоторыми до сих пор общаемся. Родственники там живут, отец похоронен…
Правда, с Димой Христичем [украинский экс-хоккеист, ныне – тренер] перестали общаться после СВО. Были близкими друзьями. Он считает, что мы – агрессоры. Говорю: «Дима, кто я – агрессор?».
Много ругались из-за этих фейков, где танки давят мирных жителей. «Дим, это же постановка чистой воды».
Но, думаю, время лечит. Все нормально будет.
– В 2012-м свободно на русском говорили в Киеве?
– Конечно. Даже близко не ощущалось никаких проблем. Два братских народа. То, что случилось, не укладывается в голове.
– Эта история может стать незаживающей раной для обоих народов? Что они никогда не помирятся.
– Думаю, зажить заживет, но должно пройти долгое время. Очень, – сказал в интервью Спортс’’ бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.
Интервью Андрея Николишина: 10 лет в США, отец в Гулаге и неочевидные проблемы нашего хоккея
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий