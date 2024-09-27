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Николишин о конфликте на Украине: «Не укладывается в голове – братские народы. Зажить заживет, но должно пройти очень долгое время»

Андрей Николишин высказался касательно конфликта на Украине.

– В 2011-2012 годах вы заканчивали карьеру в киевском «Соколе». Как там жилось?

– Вообще блаженно. Самолеты летали как электрички – отыграл матч, полетел в Россию. Классное время, украинцы – замечательные люди. 

Очень много друзей – с некоторыми до сих пор общаемся. Родственники там живут, отец похоронен…

Правда, с Димой Христичем [украинский экс-хоккеист, ныне – тренер] перестали общаться после СВО. Были близкими друзьями. Он считает, что мы – агрессоры. Говорю: «Дима, кто я – агрессор?». 

Много ругались из-за этих фейков, где танки давят мирных жителей. «Дим, это же постановка чистой воды». 

Но, думаю, время лечит. Все нормально будет. 

– В 2012-м свободно на русском говорили в Киеве?

– Конечно. Даже близко не ощущалось никаких проблем. Два братских народа. То, что случилось, не укладывается в голове.

– Эта история может стать незаживающей раной для обоих народов? Что они никогда не помирятся.

– Думаю, зажить заживет, но должно пройти долгое время. Очень, – сказал в интервью Спортс’’ бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.

Интервью Андрея Николишина: 10 лет в США, отец в Гулаге и неочевидные проблемы нашего хоккея

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
logoАндрей Николишин
logoНХЛ
Дмитрий Христич
logoСпортс
logoСокол Киев
logoКХЛ
Политика
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