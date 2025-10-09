  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»

Франко Мастантуоно высказался о сравнениях с Ламином Ямалем из «Барселоны».

«Думаю, в футболе сравнения неизбежны. И, к сожалению, дело также в СМИ, из-за необходимости, чтобы статьи имели смысл и попадали в заголовки.

Честно говоря, меня это не беспокоит. Я стараюсь ни с кем себя не сравнивать, а сосредоточиться на своей работе и на том, чтобы все было хорошо у меня и моей команды.

Я всегда говорил, что Ламин – отличный игрок, что сейчас он переживает невероятный период, и это достойно восхищения. Но я не сравниваю себя ни с ним, ни с кем-либо еще.

Я просто стараюсь делать то, что должен, и знаю, что это гораздо важнее, чем переживать о том, что делают другие игроки. Поэтому я отношусь к этому спокойно», – сказал полузащитник «Реала» и сборной Аргентины.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
