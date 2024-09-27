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  • «Барселона» о штрафе за нацистский баннер фаната: «Клуб против оправдания насилия и стремится защищать и продвигать декларацию прав человека ООН. Примем меры»
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«Барселона» о штрафе за нацистский баннер фаната: «Клуб против оправдания насилия и стремится защищать и продвигать декларацию прав человека ООН. Примем меры»

«Барселона» выступила с заявлением на фоне санкций УЕФА.

Ранее УЕФА оштрафовал «Барсу» на 10 тысяч евро и наложил запрет на продажу билетов на следующий гостевой матч ЛЧ из-за плаката болельщика с нацистским подтекстом на игре с «Монако».

«Футбольный клуб «Барселона» сообщает, что УЕФА наложил штраф в размере 10 000 евро и запретил продажу билетов на выездной матч Лиги чемпионов из-за расистского поведения некоторых болельщиков во время игры мужской футбольной команды на стадионе «Луи II» в Монако 19 сентября.

Клуб сообщает, что будет соблюдать это наказание на матче 4-го тура Лиги чемпионов, который команда проведет против «Црвены Звезды» в Белграде 6 ноября. «Барселона» вернет стоимость билетов болельщикам, которые уже приобрели их.

«Барселона» отвергает любые формы оправдания насилия и, как указано в статьях 3 и 4 Устава, стремится защищать и продвигать Всеобщую декларацию прав человека, содержащуюся в Международном билле о правах человека, принятом ООН.

Кроме того, учитывая, что поведение групп болельщиков как на домашних матчах (стадион «Олимпик Льюис Компанис» или стадион «Йохан Кройфф»), так и на выездных матчах приводит к повторяющимся санкциям как на национальном, так и на международном уровне, клуб намерен усилить текущие меры и принять дополнительные инициативы для предотвращения подобных случаев в будущем и применить санкции к виновным», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Барселоны»
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