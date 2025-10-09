  • Спортс
  • Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
2

Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии

В Европе проходят матчи седьмого тура отбора ЧМ-2026.

Сборная Беларуси примет Данию, Чехия сыграет с Хорватией, Нидерланды на выезде встретятся с Мальтой.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

7-й тур

Квалификация ЧМ. 7 тур
9 октября 18:45, ZTE-Арена
Беларусь
Не начался
Дания

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
