Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
В Европе проходят матчи седьмого тура отбора ЧМ-2026.
Сборная Беларуси примет Данию, Чехия сыграет с Хорватией, Нидерланды на выезде встретятся с Мальтой.
Европа
7-й тур
9 октября 16:00, Олимпийский стадион
9 октября 18:45, ZTE-Арена
9 октября 18:45, Синобо Стэдиум
9 октября 18:45, Национальный стадион
Не начался
9 октября 18:45, Хэмпден Парк
9 октября 18:45, Эрнст Хаппель
Не начался
9 октября 18:45, АЕК-Арена
Не начался
9 октября 18:45, Торсвеллур
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
