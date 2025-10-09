Нассер Аль-Хелайфи: «Суперлига умерла, не начавшись. ЛЧ – лучший турнир, другие нам не нужны. Приятно, что «Барселона» возвращается»
Президент «ПСЖ» заявил о смерти проекта Суперлиги.
«Она умерла, не начавшись. Приятно, что они [«Барселона»] возвращаются. Возвращаются все, кроме «Реала». Нам не нужно еще одно соревнование, Лига чемпионов – лучшая.
Поэтому нам не нужны никакие другие турниры. Сегодня у нас лучшее клубное соревнование, а с новым форматом оно стало еще лучше», – сказал президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи.
Жоан Лапорта: «Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» налаживает отношения с союзом ради мира в европейском футболе»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
