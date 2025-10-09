Нассер Аль-Хелайфи: «Суперлига умерла, не начавшись. ЛЧ – лучший турнир, другие нам не нужны. Приятно, что «Барселона» возвращается»

Президент «ПСЖ» заявил о смерти проекта Суперлиги.

«Она умерла, не начавшись. Приятно, что они [«Барселона »] возвращаются. Возвращаются все, кроме «Реала ». Нам не нужно еще одно соревнование, Лига чемпионов – лучшая.

Поэтому нам не нужны никакие другие турниры. Сегодня у нас лучшее клубное соревнование, а с новым форматом оно стало еще лучше», – сказал президент «ПСЖ » и Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи .

Жоан Лапорта: «Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» налаживает отношения с союзом ради мира в европейском футболе»