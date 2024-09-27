Сафонов в старте «ПСЖ» на третий матч подряд. Матвей пропустил один гол за две игры

Матвей Сафонов в третий раз подряд сыграет за «ПСЖ».

Голкипер включен в стартовый состав на матч Лиги 1 против «Ренна ». Встреча начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.

Ранее россиянин сыграл с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и с «Реймсом» (1:1) в чемпионате Франции.

Статистику вратаря сборной России можно изучить здесь .

«ПСЖ» – «Ренн». Онлайн-трансляция начнется в 22:00