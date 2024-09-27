Сафонов в старте «ПСЖ» на третий матч подряд. Матвей пропустил один гол за две игры
Матвей Сафонов в третий раз подряд сыграет за «ПСЖ».
Голкипер включен в стартовый состав на матч Лиги 1 против «Ренна». Встреча начнется сегодня в 22:00 по московскому времени.
Ранее россиянин сыграл с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов и с «Реймсом» (1:1) в чемпионате Франции.
Статистику вратаря сборной России можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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