Совет ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов 28 сентября («Матч ТВ»)

Совет ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов 28 сентября.

27-28 сентября в Лозанне пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).

«Рассмотрение вопроса запланировано на 28 сентября», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.