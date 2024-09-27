Совет ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов 28 сентября («Матч ТВ»)
Совет ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов 28 сентября.
27-28 сентября в Лозанне пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).
«Рассмотрение вопроса запланировано на 28 сентября», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.
Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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