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Совет ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов 28 сентября («Матч ТВ»)

Совет ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов 28 сентября.

27-28 сентября в Лозанне пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU).

«Рассмотрение вопроса запланировано на 28 сентября», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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