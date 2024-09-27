Карреру уволили из «Асколи». Команда идет 10-й в 3-м дивизионе Италии

Массимо Карреру уволили из «Асколи».

60-летний бывший тренер «Спартака » отработал в клубе чуть больше шести месяцев. Он был назначен в марте этого года.

В прошлом сезоне «Асколи » вылетел из Серии В. В нынешнем турнире группы В Серии С клуб занимает десятое место после шести туров, имея в активе 8 очков.

Последним местом работы Карреры до «Асколи» был «Бари» – там Массимо проработал два месяца в 2021 году.

«Асколи» возглавил бывший хавбек «Лацио » Кристиан Ледесма .

«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры