Карреру уволили из «Асколи». Команда идет 10-й в 3-м дивизионе Италии
Массимо Карреру уволили из «Асколи».
60-летний бывший тренер «Спартака» отработал в клубе чуть больше шести месяцев. Он был назначен в марте этого года.
В прошлом сезоне «Асколи» вылетел из Серии В. В нынешнем турнире группы В Серии С клуб занимает десятое место после шести туров, имея в активе 8 очков.
Последним местом работы Карреры до «Асколи» был «Бари» – там Массимо проработал два месяца в 2021 году.
«Асколи» возглавил бывший хавбек «Лацио» Кристиан Ледесма.
«Мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я баран». Откровения Массимо Карреры
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Асколи»
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