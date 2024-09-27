СКА расторг контракт с Эмилем Галимовым. Форвард будет играть за «СКА-Неву» и искать варианты в КХЛ
СКА и Эмиль Галимов расторгли контракт.
Об этом информирует в КХЛ.
Расторжение договора с форвардом позволит СКА заявить Энтони Деанджело.
Ранее сообщалось, что хоккеист может перейти в «Барыс», но лига не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.
Журналист Артур Хайруллин написал, что Эмиль Галимов получить игровую практику в «СКА-Неве» и будет искать новый клуб в КХЛ.
Хоккеист играл за СКА с сезона-2020/21.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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