СКА расторг контракт с Эмилем Галимовым. Форвард будет играть за «СКА-Неву» и искать варианты в КХЛ

СКА и Эмиль Галимов расторгли контракт.

Об этом информирует в КХЛ .

Расторжение договора с форвардом позволит СКА заявить Энтони Деанджело.

Ранее сообщалось , что хоккеист может перейти в «Барыс», но лига не разрешила трансфер из-за лимита на их число между двумя командами.

Журналист Артур Хайруллин написал , что Эмиль Галимов получить игровую практику в «СКА-Неве» и будет искать новый клуб в КХЛ.

Хоккеист играл за СКА с сезона-2020/21.