У Роналду 4 гола в 5 матчах саудовской лиги. Больше у Бензема (5) и Митровича (8)
Криштиану Роналду забил 4 гола в 5 матчах саудовской лиги.
39-летний форвард сегодня реализовал пенальти в игре с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии.
Роналду занимает 3-е место в списке бомбардиров лиги. Больше голов у Карима Бензема из «Аль-Иттихада» (5) и Александара Митровича из «Аль-Хилаля» (8).
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости