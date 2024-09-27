У Роналду 4 гола в 5 матчах саудовской лиги. Больше у Бензема (5) и Митровича (8)

Криштиану Роналду забил 4 гола в 5 матчах саудовской лиги.

39-летний форвард сегодня реализовал пенальти в игре с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии.

Роналду занимает 3-е место в списке бомбардиров лиги. Больше голов у Карима Бензема из «Аль-Иттихада» (5) и Александара Митровича из «Аль-Хилаля» (8).