  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
4

У Роналду 4 гола в 5 матчах саудовской лиги. Больше у Бензема (5) и Митровича (8)

Криштиану Роналду забил 4 гола в 5 матчах саудовской лиги.

39-летний форвард сегодня реализовал пенальти в игре с «Аль-Вахдой» в чемпионате Саудовской Аравии.

Роналду занимает 3-е место в списке бомбардиров лиги. Больше голов у Карима Бензема из «Аль-Иттихада» (5) и Александара Митровича из «Аль-Хилаля» (8).

Опубликовано: Sports
logoКарим Бензема
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттихад Джидда
logoАлександар Митрович
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
39-летний Роналду забил в 8 из 9 матчей сезона за «Аль-Наср» и сборную Португалии
850 минут назад
Роналду в «Аль-Насре» реализовал 17 из 17 пенальти, в карьере – 166 из 196
2459 минут назад
Роналду забил 903-й гол в карьере – «Аль-Вахде» с пенальти
49сегодня, 16:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Флик о Левандовском: «Лучшая «девятка» последних 10 лет»
610 минут назад
Араухо вернется в декабре или январе. «Барселона» не будет торопить защитника
323 минуты назад
Экс-форвард Италии Карневале про убийство матери: «Отец ее бил, но карабинеры говорили, что не могут вмешаться, если нет крови. Дома всегда царила атмосфера страха»
1038 минут назад
39-летний Роналду забил в 8 из 9 матчей сезона за «Аль-Наср» и сборную Португалии
850 минут назад
Сафонов не приедет в сборную. Адвокаты из-за долга по алиментам не рекомендовали ему возвращаться в Россию (Baza)
4052 минуты назад
Роналду в «Аль-Насре» реализовал 17 из 17 пенальти, в карьере – 166 из 196
2459 минут назад
Роналду забил 903-й гол в карьере – «Аль-Вахде» с пенальти
49сегодня, 16:45
«Эффект Моуринью – это трофеи. Я брал кубки везде, кроме «Тоттенхэма», из которого ушел за два дня до финала. Извините, но в сентябре нечего выигрывать». Тренер «Фенербахче» об игре команды
21сегодня, 16:14
Чемпионат России. «Рубин» в гостях у «Факела», «Оренбург» уступил «Пари НН», в субботу «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Спартак» – с «Локо»
167сегодня, 16:00Live
Спартак Гогниев: «Нужно расширять РПЛ до 18 команд, а Первую лигу – до 20, чтобы популяризовать футбол. У нас много перспективных игроков без практики, потому что все играют на результат»
25сегодня, 15:59
Ко всем новостям
Последние новости
Деограсия про 1:2 с «Пари НН»: «Оренбург» атаковал больше сердцем, а не головой. Нам забивают детские мячи»
5 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Бохум». Адейеми, Гиттенс, Гирасси, Боаду и Хофманн играют
28 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Вахду», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Холудом» в субботу
933 минуты назад
Арне Слот: «Ливерпуль» играл в основном с командами нижней части таблицы. Но мы ожидаем, что «МЮ» будет на вершине. Может, не на вершине, но в верхней части»
836 минут назад
«Факел» – «Рубин» – 0:0, онлайн-трансляция. Идет второй тайм
453 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ренн», «Осер» против «Бреста», «Монако» Головина сыграет с «Монпелье» в субботу
153 минуты назадLive
Лотар Маттеус: «При Компани игроки «Баварии» чувствуют себя безопасно, готовы пройти сквозь огонь за тренера. При Тухеле не было свободы. Глава «ПСЖ» не понимал, почему мы взяли Томаса»
2сегодня, 16:43
Фанаты «Оренбурга» скандировали «Давид, уходи!» в адрес Деограсии во время матча с «Пари НН»
10сегодня, 16:28
Дмитрий Ефремов: «Пьянич – топ-игрок. В ЦСКА не берут доигрывающих карьеру»
9сегодня, 16:17
Алиссон: «Моя главная мотивация – не трофеи. Вера в Бога заставляет меня работать. Все, что я делаю, – способ прославить Бога»
6сегодня, 15:58