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  • Мама Арины Парсеговой о долге: «Благодарны нашим тренерам и ребятам за возможность отказаться от апелляции и перестать купаться в этом ...»
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Мама Арины Парсеговой о долге: «Благодарны нашим тренерам и ребятам за возможность отказаться от апелляции и перестать купаться в этом ...»

Мама Арины Парсеговой поблагодарила команду Тутберидзе за финансовую помощь.

«На протяжении 4 месяцев вы переживали, поддерживали и давали советы для наилучшего для нас исхода по иску академии Е. В. Плющенко.

После вынесения решения судом первой инстанции, наша удивительная и великодушная Этери Георгиевна Тутберидзе приняла решение о проведении платной открытой тренировки и совместно с тренерским штабом организовала ее в кратчайшие сроки, в результате чего была собрана и передана мне сумма, которая указана в иске, а именно 1 930 195 рублей.

Вся эта сумма, в полном объеме будет направлена истцу для повторной оплаты услуг, проживания, одежды и пр. в установленном законом порядке.

Мы с Ариной выражаем огромную благодарность нашим тренерам и ребятам за возможность отказаться от апелляции и перестать купаться в этом ..., пачкая вокруг непричастных к ситуации людей.

Благодарим всех, кто пришел и не пришел, а просто купил билеты на открытую тренировку.

Благодарим человека, который в мае 2023 года написал С. В. Дудакову и буквально пинками отправил нас на просмотр, когда мы практически приняли решение о завершении карьеры, благодарим Этери Георгиевну за то, что она дала шанс Арине остаться в спорте.

Я честный человек и искренне считаю, что все договоры должны исполняться, но именно все, а не выборочно!

В карусели часть спонсорского соглашения, которое незаслуженно оставили без внимания...» – написала Наталия Парсегова в аккаунте дочери. Она прикрепила к посту две страницы из договора с академией «Ангелы Плющенко».

«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч

Рудковская с Плющенко против 12-летней Парсеговой и ее мамы. Юридический разбор

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Арины Парсеговой
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
Сергей Дудаков
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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