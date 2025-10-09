«Спартак» ведет переговоры с Клеманом. Экс-тренер «Монако» взял время на размышления (Sport24)
По информации Sport24, московский клуб ведет переговоры с Филиппом Клеманом. Бельгийский специалист уже встретился со спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао.
Во время беседы стороны обсудили возможное назначение Клемана на пост главного тренера «Спартака», а также его готовность приехать в Россию. Специалист взял время на обдумывание ситуации, чтобы оценить все обстоятельства.
Конкретные сроки, в течение которых он должен дать ответ, не определены. При этом 51-летний тренер также ожидает предложения из Европы.
Филипп остается без работы после увольнения из «Рейнджерс» в начале 2025 года. Он возглавлял шотландскую команду с 2023-го. Также Клеман работал в «Монако», «Генке» и «Брюгге». Все свои трофеи он выиграл в Бельгии – трижды чемпионат страны т один раз Суперкубок.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков после 11 туров. Команду возглавляет Деян Станкович.