«Спартак» ведет переговоры с Клеманом. Экс-тренер «Монако» взял время на размышления (Sport24)

«Спартак» может возглавить бывший тренер «Монако».

По информации Sport24, московский клуб ведет переговоры с Филиппом Клеманом . Бельгийский специалист уже встретился со спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао .

Во время беседы стороны обсудили возможное назначение Клемана на пост главного тренера «Спартака », а также его готовность приехать в Россию. Специалист взял время на обдумывание ситуации, чтобы оценить все обстоятельства.

Конкретные сроки, в течение которых он должен дать ответ, не определены. При этом 51-летний тренер также ожидает предложения из Европы.

Филипп остается без работы после увольнения из «Рейнджерс» в начале 2025 года. Он возглавлял шотландскую команду с 2023-го. Также Клеман работал в «Монако», «Генке» и «Брюгге». Все свои трофеи он выиграл в Бельгии – трижды чемпионат страны т один раз Суперкубок.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 18 очков после 11 туров. Команду возглавляет Деян Станкович .