Сафонов не приедет в сборную. Адвокаты из-за долга по алиментам не рекомендовали ему возвращаться в Россию (Baza)
Матвей Сафонов не приедет на октябрьский сбор сборной России.
По данным Baza, причина – в долге по алиментам. Адвокаты игрока не рекомендовали ему ехать в Россию.
Отмечается, что Сафонов очень хочет приехать на сбор команды, но его адвокаты считают такую поездку рискованной. По крайней мере до момента, пока не начнется кассация и ограничения опять будут сняты.
Напомним, решение суда по долгу по алиментам вступило в законную силу, а следовательно, высока вероятность того, что Сафонову опять запретят выезд из России из-за долга в 60 млн рублей по алиментам.
Ранее РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. В него вошли 42 футболиста, Сафонов в том числе.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Baza
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