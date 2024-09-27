Сафонов не приедет в сборную. Адвокаты из-за долга по алиментам не рекомендовали ему возвращаться в Россию (Baza)

Матвей Сафонов не приедет на октябрьский сбор сборной России.

По данным Baza, причина – в долге по алиментам. Адвокаты игрока не рекомендовали ему ехать в Россию.

Отмечается, что Сафонов очень хочет приехать на сбор команды, но его адвокаты считают такую поездку рискованной. По крайней мере до момента, пока не начнется кассация и ограничения опять будут сняты.

Напомним, решение суда по долгу по алиментам вступило в законную силу, а следовательно, высока вероятность того, что Сафонову опять запретят выезд из России из-за долга в 60 млн рублей по алиментам.

Ранее РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. В него вошли 42 футболиста, Сафонов в том числе.