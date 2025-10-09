Погребняк о Жерсоне: «Надо избавляться от этого балласта, если он не хочет быть в «Зените». Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Покупка Жедсона «Спартаком» выглядит лучше»

Павел Погребняк недоволен трансфером Жерсона в «Зенит».

Ранее появилась информация , что бразилец несчастлив в «Зените » и хочет уйти.

«Если игрок хочет уйти, пусть уходит. Эта ситуация уже надоела. Надо избавляться от этого балласта, если он не желает быть в команде. Я даже на поле его в этом сезоне не видел. Пускай возвращается в Бразилию.

Покупка Жедсона «Спартаком » выглядит лучше. Он забивает, отдает и тащит команду», – сказал бывший нападающий «Зенита».