РФС разрешил ЦСКА заявить Пьянича вне регистрационного периода

РФС разрешил ЦСКА заявить Миралема Пьянича вне регистрационного периода.

Такое решение было принято в пятницу, 27 сентября, на заседании комитета РФС по статусу игроков.

Напомним, ранее Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента.

34-летний босниец в этом сезоне еще ни за кого не играл. Он оставался без клуба с лета после ухода из «Аль-Шарджи».