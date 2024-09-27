РФС разрешил ЦСКА заявить Пьянича вне регистрационного периода
РФС разрешил ЦСКА заявить Миралема Пьянича вне регистрационного периода.
Такое решение было принято в пятницу, 27 сентября, на заседании комитета РФС по статусу игроков.
Напомним, ранее Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента.
34-летний босниец в этом сезоне еще ни за кого не играл. Он оставался без клуба с лета после ухода из «Аль-Шарджи».
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