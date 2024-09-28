Чибриков и Хуснутдинов набрали по 1+1 в выставочном матче «Виннипега» и «Миннесоты». Первый – в большинстве, второй – в меньшинстве

Никита Чибриков и Марат Хуснутдинов набрали по 1+1 в выставочном матче.

Российские нападающие отметились результативными действиями в предсезонном матче «Виннипега » и «Миннесоты» (5:8).

Форвард «Джетс» Чибриков (18:55, 6:13 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. Оба очка он набрал в большинстве.

Форвард «Уайлд» Хуснутдинов (17:54, 0:24 – в большинстве, 3:59 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 9 вбрасываний из 17 (52,9%). Оба очка он набрал в меньшинстве и стал второй звездой встречи.