Чибриков и Хуснутдинов набрали по 1+1 в выставочном матче «Виннипега» и «Миннесоты». Первый – в большинстве, второй – в меньшинстве
Никита Чибриков и Марат Хуснутдинов набрали по 1+1 в выставочном матче.
Российские нападающие отметились результативными действиями в предсезонном матче «Виннипега» и «Миннесоты» (5:8).
Форвард «Джетс» Чибриков (18:55, 6:13 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. Оба очка он набрал в большинстве.
Форвард «Уайлд» Хуснутдинов (17:54, 0:24 – в большинстве, 3:59 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и выиграл 9 вбрасываний из 17 (52,9%). Оба очка он набрал в меньшинстве и стал второй звездой встречи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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