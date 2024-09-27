«Авангард» забил гол в равных составах впервые с 11 сентября

«Авангард» впервые с 11 сентября забил гол в равных составах.

Нападающий Илья Рейнгардт забросил шайбу в равенстве в матче против «Трактора» (1:4, 2-й перерыв).

Это первый гол команды тренера Сергея Звягина в равных составах с 11 сентября (поражение со счетом 2:3 Б от «Амура»).

Тогда автором шайбы также стал Рейнгардт.