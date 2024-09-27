«Авангард» забил гол в равных составах впервые с 11 сентября
«Авангард» впервые с 11 сентября забил гол в равных составах.
Нападающий Илья Рейнгардт забросил шайбу в равенстве в матче против «Трактора» (1:4, 2-й перерыв).
Это первый гол команды тренера Сергея Звягина в равных составах с 11 сентября (поражение со счетом 2:3 Б от «Амура»).
Тогда автором шайбы также стал Рейнгардт.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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