«Милан» забил «Лечче» трижды за пять минут. У Тео 1+1, у Мораты и Пулишича по голу
«Милан» забил «Лечче» три гола в течение нескольких минут.
Команда Паулу Фонсеки принимает желто-красных в 6-м туре Серии А.
«Россонери» открыли счет на 38-й минуте благодаря точному удару Альваро Мораты, воспользовавшегося передачей Тео Эрнандеса. На 41-й французский защитник забил сам после паса Рафаэла Леау.
На 43-й минуте Кристиан Пулишич сделал счет разгромным – 3:0.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости