Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Сборная Нидерландов сыграет на выезде с Мальтой в матче 7-го тура отбора ЧМ-2026.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало игры – в 21:45 по московскому времени.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Как вам дерби?20227 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Нидерландов по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Мальты по футболу
