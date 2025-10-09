Карпин о том, как мотивирует игроков сборной: «Бью и запугиваю. Шутка. Работаем над тем, чтобы у ребят уходила боязнь ошибки, которая у них заложена с детства»

Валерий Карпин ответил на вопрос о том, как он мотивирует игроков сборной России.

10 октября российская национальная команда проведет товарищеский матч со сборной Ирана . Начало – в 20:00 по московскому времени.

– Какие конкретные методы психологии вы используете при работе с ребятами?

– Бью и запугиваю. Шутка. Ответственность другая. В отборочных, когда игра идет за результат и когда ты играешь в третьем туре – ответственность разная. Психологию победителя хотелось бы увидеть, но пока проверить нельзя. Мы работаем над тем, чтобы у ребят уходила боязнь ошибки, которая у них, как говорят, заложена с детства.

– С вами обсуждается место проведения матчей?

– Конечно, обсуждается. Со мной обсуждают, вместе решаем, много нюансов – время года, логистика. Если сейчас у нас тур был пятого‑шестого числа, время есть. А ноябрьский сбор, допустим, сложнее, желательно играть ближе. Поэтому проводится первый матч в Санкт Петербурге. Ну и погодные условия, поэтому в ноябре выбраны Сочи и Санкт‑Петербург. Если бы играли в Москве, было бы совсем холодно, – сказал главный тренер сборной России.