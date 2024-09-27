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  • Ротенберг о победе СКА: «Северсталь» провела лучшую игру в сезоне. Это матч, о котором будут говорить не один день. Такой хоккей нам нужен. Это хорошо для рейтинга КХЛ»
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Ротенберг о победе СКА: «Северсталь» провела лучшую игру в сезоне. Это матч, о котором будут говорить не один день. Такой хоккей нам нужен. Это хорошо для рейтинга КХЛ»

Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче против «Северстали» (8:5).

«Все кайфанули сегодня, была яркая игра. Забили 13 голов, обе команды здорово сыграли. Надо отдать должное сопернику, нам было непросто. Быстрая команда.

Наши ребята помощнее, больше, а соперник поменьше ростом. У них было хорошее движение.

«Северсталь» провела лучший матч в сезоне. Они очень серьезно готовились, и я смотрел их раскатку сегодня. «Северсталь» играет в очень интересный хоккей, и мы провели такой матч, о котором будут говорить не один день. Такой хоккей нам нужен. Это хорошо для рейтинга лиги.

Наша команда здорово сыграла в двух периодах. В третьем периоде это были не мы. Немножко отпустили наш уровень. Но стабильность – признак мастерства. Я благодарен команде за победу», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА и «Северсталь» побили два рекорда КХЛ по скорострельности. Команды забили семь голов в первом периоде

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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