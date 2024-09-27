Ротенберг о победе СКА: «Северсталь» провела лучшую игру в сезоне. Это матч, о котором будут говорить не один день. Такой хоккей нам нужен. Это хорошо для рейтинга КХЛ»
«Все кайфанули сегодня, была яркая игра. Забили 13 голов, обе команды здорово сыграли. Надо отдать должное сопернику, нам было непросто. Быстрая команда.
Наши ребята помощнее, больше, а соперник поменьше ростом. У них было хорошее движение.
«Северсталь» провела лучший матч в сезоне. Они очень серьезно готовились, и я смотрел их раскатку сегодня. «Северсталь» играет в очень интересный хоккей, и мы провели такой матч, о котором будут говорить не один день. Такой хоккей нам нужен. Это хорошо для рейтинга лиги.
Наша команда здорово сыграла в двух периодах. В третьем периоде это были не мы. Немножко отпустили наш уровень. Но стабильность – признак мастерства. Я благодарен команде за победу», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА и «Северсталь» побили два рекорда КХЛ по скорострельности. Команды забили семь голов в первом периоде
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