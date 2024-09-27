Фонд Ирины Винер запросил грант на 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля

Фонд Ирины Винер запросил грант на 18,7 млн рублей для патриотического фестиваля.

Заявка опубликована 10 сентября на сайте Президентского фонда культурных инициатив. В качестве заявителя выступает Международный благотворительный фонд поддержки развития художественной гимнастики. Винер – президент фонда.

Сумма в 18,7 млн рублей запрашивается для проведения «Патриотического фестиваля Ирины Винер – звезды спорта, живой звук, живой голос». Цель проекта: «Объединить граждан России и представителей дружественных стран ШОС, БРИКС, СНГ на великой идее мира, созидания и любви к России, посредством их прямого соприкосновения с великими достижениями российской культуры и спорта – художественной гимнастики».

Согласно заявке, сумма софинансирования составит 40,1 млн, а общая сумма расходов на реализацию проекта – 58,8 млн.