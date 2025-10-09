  • Спортс
0

Товарищеские матчи. Англия сыграет с Уэльсом, Польша – с Новой Зеландией, Румыния против Молдовы

Национальные сборные проводят товарищеские матчи.

В четверг Румыния сыграет дома с Молдовой, сборная Англии примет команду Уэльса, Польша встретится со сборной Новой Зеландии. 

Товарищеские матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское. 

Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
