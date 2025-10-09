Товарищеские матчи. Англия сыграет с Уэльсом, Польша – с Новой Зеландией, Румыния против Молдовы
Национальные сборные проводят товарищеские матчи.
В четверг Румыния сыграет дома с Молдовой, сборная Англии примет команду Уэльса, Польша встретится со сборной Новой Зеландии.
Товарищеские матчи
9 октября 18:00, Национальный стадион
9 октября 18:45, Уэмбли
9 октября 18:45, Stadion Śląski
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матчей – московское.
Как вам дерби?20622 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости