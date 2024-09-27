СКА выиграл 5-й матч подряд. Команда Ротенберга обыграла «Северсталь» со счетом 8:5
СКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Северсталь» (8:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Клуб из Петербурга продлил свою победную серию до пяти игр.
На данный момент клуб занимает второе место в Западной конференции, набрав 13 очков в 9 матчах сезона.
В следующей игре, 29 сентября, СКА сыграет с «Куньлунем».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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