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СКА выиграл 5-й матч подряд. Команда Ротенберга обыграла «Северсталь» со счетом 8:5

СКА выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга обыграла «Северсталь» (8:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Клуб из Петербурга продлил свою победную серию до пяти игр.

На данный момент клуб занимает второе место в Западной конференции, набрав 13 очков в 9 матчах сезона.

В следующей игре, 29 сентября, СКА сыграет с «Куньлунем».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoСеверсталь
logoСКА
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
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