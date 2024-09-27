Энтони Деанджело сделал 2 передачи за период в первом матче за СКА.

Защитник подписал контракт со СКА на год 23 сентября.

Сегодня он дебютировал в составе клуба в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:2, 1-й перерыв).

В первом периоде он сделал 2 передачи. Энтони Деанджело ассистировал Ивану Демидову и Владимиру Алистрову .