Деанджело сделал 2 передачи за период в первом матче за СКА
Энтони Деанджело сделал 2 передачи за период в первом матче за СКА.
Защитник подписал контракт со СКА на год 23 сентября.
Сегодня он дебютировал в составе клуба в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:2, 1-й перерыв).
В первом периоде он сделал 2 передачи. Энтони Деанджело ассистировал Ивану Демидову и Владимиру Алистрову.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости