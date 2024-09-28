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  • Овечкин забил 1-й гол на предсезонке НХЛ – «Коламбусу». У него 4 броска в створ и «минус 3» за 14:37 в выставочном матче
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Овечкин забил 1-й гол на предсезонке НХЛ – «Коламбусу». У него 4 броска в створ и «минус 3» за 14:37 в выставочном матче

Александр Овечкин забил 1-й гол на предсезонке – «Коламбусу».

Капитан «Вашингтона» открыл счет в первом периоде выставочного матча против «Блю Джекетс» (4:8), поразив ворота Даниила Тарасова броском из правого круга вбрасывания.

39-летний россиянин провел на льду 14 минут 37 секунд (1:04 – в большинстве) и завершил матч с полезностью «минус 3». 

В его активе 4 броска в створ и 1 мимо, а также 1 силовой прием. Кроме того, форвард допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
выставочные матчи
logoВашингтон
logoКоламбус
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoДаниил Тарасов
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