Овечкин забил 1-й гол на предсезонке НХЛ – «Коламбусу». У него 4 броска в створ и «минус 3» за 14:37 в выставочном матче

Александр Овечкин забил 1-й гол на предсезонке – «Коламбусу».

Капитан «Вашингтона » открыл счет в первом периоде выставочного матча против «Блю Джекетс» (4:8), поразив ворота Даниила Тарасова броском из правого круга вбрасывания.

39-летний россиянин провел на льду 14 минут 37 секунд (1:04 – в большинстве) и завершил матч с полезностью «минус 3».

В его активе 4 броска в створ и 1 мимо, а также 1 силовой прием. Кроме того, форвард допустил 1 потерю.