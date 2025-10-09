Инфантино о соглашении Израиля и Палестины: «Отличная новость, которая дает надежду всем. Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за свои решительные действия»

Джанни Инфантино считает, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Стороны подтвердили, что подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении остающихся там израильских заложников в обмен на выход из израильских тюрем большого числа осужденных палестинцев.

«Поздравляю США и президента Дональда Трампа, Катар, Египет, Турцию и все страны, которые сотрудничали в достижении прекращения огня и соглашения по первому этапу мирного процесса на Ближнем Востоке.

Мир – это отличная новость, которая дает новую надежду всем. Теперь все люди во всем мире должны полностью поддержать этот мирный процесс. Президент Дональд Трамп определенно заслуживает Нобелевскую премию мира за свои решительные действия 👏.

Единство было ключевой темой дискуссий на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов, и, хотя это не связано с футболом напрямую, я должен был начать свое выступление с заявления о том, как я рад услышать новости об этих обнадеживающих событиях на Ближнем Востоке», – написал президент ФИФА .