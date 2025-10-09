«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе

Муслим Кагерманов рассказал о проблемах с такси в Стамбуле.

Российский полузащитник выступал в Турции с 2021 по 2024 год. Сейчас Кагерманов играет в третьей команде «Санкт-Паули » в шестой немецкой лиге.

– В соцсетях ты приводил цитату Наполеона: «Если бы мир был только одной страной, то Стамбул был бы ее столицей». Чем тебе так зашел этот город?

– Там душа спокойна. В Стамбуле есть все: море, места для прогулок и развлечений. Нравится все. Кроме таксистов!

– Чем они не угодили?

– Они постоянно хотят надурить – заранее включают таксометр и наматывают круги.

Был один случай: я заказал такси до дома, и чувак дважды проехал одно и то же место. Я знал маршрут – сделал замечание, потом еще раз.

Сказал: «Остановись, выпускай меня». Он не открывал дверь, просил деньги. Я грубо ответил и отказался платить: «Забудь про деньги!»

Покричали друг на друга: таксист угрожал полицией, но все же отпустил меня и не получил ни доллара, – рассказал Кагерманов.