Нани считает, что Амориму нужно время: «Рубен привнес много хорошего в «МЮ», он доносит до игроков правильное послание. Это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться»

Нани считает, что Рубен Аморим – подходящий тренер для «МЮ».

О желании фанатов поскорее увидеть хороший результат

«Это делает работу любого тренера или команды, которая пытается построить что-то новое, особенно сложной. Мы должны это понимать.

Конечно, болельщики хотят видеть результат. Но если кто-то действительно разбирается в игре, действительно понимает ситуацию – нам нужно больше времени. Надеюсь, в следующих матчах мы сможем быть немного стабильнее в плане результатов, потому что это нам необходимо».

Об Амориме

«Он привнес много хорошего. Мы уже видим, что он старается возложить ответственность на игроков, чтобы они понимали, насколько важно играть за этот клуб. Насколько это серьезно – быть чемпионом в этом клубе. Так в каждом матче.

И да, думаю, это его главное качество, которое он может дать клубу. Потому что именно такой тренер сейчас нужен клубу – тот, кто доносит до игроков правильное послание. А потом делает свою работу должным образом.

Я уверен, это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед ».