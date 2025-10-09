  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нани считает, что Амориму нужно время: «Рубен привнес много хорошего в «МЮ», он доносит до игроков правильное послание. Это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться»
5

Нани считает, что Амориму нужно время: «Рубен привнес много хорошего в «МЮ», он доносит до игроков правильное послание. Это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться»

Нани считает, что Рубен Аморим – подходящий тренер для «МЮ».

О желании фанатов поскорее увидеть хороший результат

«Это делает работу любого тренера или команды, которая пытается построить что-то новое, особенно сложной. Мы должны это понимать.

Конечно, болельщики хотят видеть результат. Но если кто-то действительно разбирается в игре, действительно понимает ситуацию – нам нужно больше времени. Надеюсь, в следующих матчах мы сможем быть немного стабильнее в плане результатов, потому что это нам необходимо».

Об Амориме

«Он привнес много хорошего. Мы уже видим, что он старается возложить ответственность на игроков, чтобы они понимали, насколько важно играть за этот клуб. Насколько это серьезно – быть чемпионом в этом клубе. Так в каждом матче.

И да, думаю, это его главное качество, которое он может дать клубу. Потому что именно такой тренер сейчас нужен клубу – тот, кто доносит до игроков правильное послание. А потом делает свою работу должным образом.

Я уверен, это лишь вопрос времени, когда все снова начнут улыбаться», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед». 

Как вам дерби?20624 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: GiveMeSport
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoНани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» – один из крупнейших клубов мира. Что бы сказали испанские журналисты, если бы «Реал» занял 15-е место?». Журналист Солекол о словах Рэтклиффа про Аморима
46сегодня, 01:50
Рэтклифф о возможном требовании Глейзеров уволить Аморима из «МЮ»: «Этого не случится. Мы – местные, а они – по ту сторону океана, далеко, чтобы управлять таким большим, сложным клубом»
22вчера, 20:24
Рэтклифф об Амориме в «МЮ»: «За три года Рубен должен доказать, что он прекрасный тренер. Посмотрите на Артету в «Арсенале», мы должны проявить терпение»
81вчера, 18:36
Скоулз об Амориме в «МЮ»: «Его отставка – вопрос времени. Ему дают работать слишком долго»
24вчера, 17:02
Главные новости
«Спартак» ведет переговоры с Клеманом. Экс-тренер «Монако» взял время на размышления (Sport24)
46 минут назад
Килиан Мбаппе: «У меня очень хорошие отношения с Винисиусом, он отличный игрок и хороший человек. Люди говорят о нас всякое, но у нас одна цель – помочь «Реалу» выигрывать титулы»
217 минут назад
Инфантино о ЧМ-2034 в январе 2035-го: «В одной части света не играют в декабре, в другой – в июле. Возможно, есть способы оптимизировать календарь, мы это обсуждаем»
531 минуту назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды в гостях у Мальты, Беларусь принимает Данию, Чехия против Хорватии
1243 минуты назадLive
Черданцев о пенальти ЦСКА в дерби: «Мне писали: «Что ты, ###, несешь?» – друзья из старого спартаковского фанатья. Основания были, но такие назначения выбешивают болельщиков»
3347 минут назад
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
48 минут назадТесты и игры
Карпин и Нгамале «раздражают друг друга». «Динамо» расторгнет контракт с игроком, если не получит предложений о трансфере зимой (Legalbet)
2050 минут назад
Льоренте о теориях заговора: «Я не плоскоземельщик. Говорят, что химиотрассы уже повлияли на изменение климата и что некоторые страны их запретили»
2159 минут назад
Лапорта о недовольстве де Йонга матчем «Барсы» в США: «Игроки могут иметь свое мнение, но мы будем играть там, где скажет Ла Лига. Клуб поддержал эту идею»
11сегодня, 15:41
Мостовой о том, что Дегтярев «может не согласовать» Карпина: «Ничего страшного, совмещения постов вообще нигде нет. Валерий не должен соглашаться во всем с министром»
15сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов показал капитанскую повязку на игру с Ираном – она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
3 минуты назадВидео
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 15:00
Федор Конюхов: «Когда-то я болел за «Спартак», а сейчас за Дзюбу. Разговоры про него меня не касаются, на меня тоже много грязи выливали»
15сегодня, 14:58
«В Стамбуле нравится все, кроме таксистов! Один наматывал круги, не открывал дверь. Я отказался платить, он угрожал полицией». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о городе
17сегодня, 14:46
Мастантуоно о сравнениях с Ямалем: «Они неизбежны, СМИ нужны заголовки. Ламин – отличный игрок, но я отношусь к этому спокойно и не сравниваю себя ни с кем»
8сегодня, 14:27
Кейн – лучший игрок Бундеслиги в сентябре. У форварда «Баварии» 7+1 в 3 матчах
11сегодня, 14:14
Мостовой о запрете легионеров в Кубке: «А им во время кубковых матчей что делать, домой улетать? Странная идея. В таком турнире выиграл бы «Локомотив» – там самый сильный русский костяк»
7сегодня, 14:02
Сперцян – игрок сентября в «Краснодаре». Хавбек опередил Агкацева и Косту
сегодня, 14:01
Поконьоли сменит Хюттера в «Монако» Головина. 38-летний тренер дебютирует против «Анже» 18 октября (RMC Sport)
3сегодня, 13:45
Мбаппе перед матчем с Азербайджаном: «Я могу забить кому угодно. Рекорд Жиру я побью – может и завтра, кто знает»
11сегодня, 13:28