FIS продлила отстранение российских лыжников на ближайший сезон

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от турниров под своей эгидой.

Об этом сообщает издание Expressen со ссылкой на заседание FIS, которое сегодня проходит в Швейцарии. Недопуск останется в силе на сезон-2024/25.

Российские лыжники не участвуют в международных стартах с 2022 года.

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