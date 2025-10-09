«Оренбург» выкупил тренера Ахметзянова у «КАМАЗа» за 20 млн рублей. Кержакова и Игнашевича клуб не рассматривал (Иван Карпов)

«Оренбург» определился с главным тренером.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, клуб активировал опцию выкупа Ильдара Ахметзянова у «КАМАЗа» за 20 млн рублей. Тренер подпишет трехлетний контракт с «Оренбургом ».

Отмечается, что кандидатуры Александра Кержакова и Сергея Игнашевича в клубе не рассматривали.

Ахметзянову 41 год, он возглавил «КАМАЗ » в июле 2024 года, до этого работая в клубе тренером, старшим тренером, тренером по физической подготовке, исполняющим обязанности главного тренера.

В нынешнем сезоне «КАМАЗ» набрал 22 очка в 13 матчах Pari Первой лиги и занимает шестое место в таблице.

«Оренбург» ранее уволил Владимира Слишковича с поста главного тренера. Команда идет 14-й в Мир РПЛ.